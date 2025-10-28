ГД приняла закон об использовании резервистов

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли законопроект о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил РФ, к участию в сборах для защиты критически важных объектов. Об этом сообщает ТАСС.

Новый закон будет распространяться исключительно на тех граждан РФ, которые добровольно заключили контракт с Минобороны о пребывании в резерве. В то же время на них будут распространяться, положенные военным, социальные гарантии.

«Главное отличие резервистов от контрактников – это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц», – рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Нововведения предполагают, что согласно указу президента России, резервистов смогут направлять на специальные сборы для охраны критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения. В Генеральном штабе РФ подчеркнули, что речь идет, в том числе, об объектах энергетики и транспорта. Порядок проведения таких сборов будет устанавливаться правительством России.

Ранее Цимлянский объяснил, почему резервистов не будут отправлять на СВО.