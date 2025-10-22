На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Генштабе РФ пообещали не подвергать резервистов мобилизации

Генштаб РФ: речь о мобилизации при привлечении резервистов не идет
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Резервистов, которых после принятия соответствующего закона планируют привлекать к защите объектов жизнеобеспечения, не станут подвергать мобилизации, заявил замглавы Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. Его цитирует Минобороны России.

«Ни о какой мобилизации речь не идет. Обращаю ваше внимание, что законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв, и обращаюсь с просьбой не реагировать на разные инсинуации на эту тему», — сказал Цимлянский.

Проект нового закона предполагает привлечение резервистов к защите гражданских объектов в глубине России. Его разработка связана с участившимися ударами ВСУ по жилым зданиям и объектам критической инфраструктуры.

13 октября правительство одобрило привлечение в армию резервистов при использовании ВС РФ за пределами России. Реализована данная инициатива будет за счет внесения изменений в федеральный закон «Об обороне».

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект о призыве в армию в течение года.

