Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу

Ynet: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступил в силу

Режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу. Об этом сообщает портал Ynet.

9 октября президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social сообщил, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников , а также отвод израильских войск к согласованным линиям. Трамп отметил, что стороны конфликта будут поставлены в одинаковые условия.

Портал Ynet писал, что в рамках первого этапа мирного плана президента США по урегулированию палестино-израильского конфликта Израиль сохранит контроль над 53% территории сектора Газа.

Ранее глава минфина Смотрич призвал уничтожить ХАМАС после обмена заложниками.