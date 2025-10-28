Госдума приняла закон о круглогодичном призыве

Госдума приняла в третьем чтении закон о призыве на службу в течение всего года

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий возможность призыва на срочную военную службу в течение всего календарного года. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 22 июля 2025 года председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым. В первом чтении документ был принят 24 сентября, во втором — 21 октября.

Согласно поправкам, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться в течение всего календарного года. При этом отправка призывников для прохождения военной службы, как и ранее, будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Документ также предусматривает, что дата явки в военкомат по электронной повестке не может превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Призывная комиссия сможет принимать решения о предоставлении отсрочки или освобождении от призыва без личного присутствия гражданина, а военкоматы получат право выдавать выписки из реестра воинского учета в том числе в электронном формате.

