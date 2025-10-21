Госдума приняла во втором чтении проект о призыве в армию в течение года

Госдума во втором чтении приняла проект закона о круглогодичном призыве в армию

Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект, который подразумевает проведение призыва в армию круглый год. Об этом пишет РИА Новости.

Документ предусматривает, что с начала следующего года призыв а службу граждан, не пребывающих в запасе, будет осуществляться с 1 января по 31 декабря.

На данный момент призыв в армию проводят два раза в год. Есть весенний призыв — с 1 апреля по 15 июля, и осенний — с 1 октября по 31 декабря.

Один из авторов инициативы, глава комитета Андрей Картаполов назвал данный проект очень важным и нужным и заявил, что он «идет навстречу призывникам».

На прошлой неделе правительство одобрило привлечение в армию резервистов при использовании ВС РФ за пределами России. В материалах заседания комиссии кабмина указано, что у Минобороны появится возможность привлекать людей из мобилизационного резерва для выполнения задач в период контртеррористической операции или при использовании ВС РФ за пределами России. Соответствующее изменения будут внесены в федеральный закон «Об обороне».

«Газета.Ru» также рассказывала, как пройдет осенний набор в армию в 2025 году и почему электронные повестки нельзя игнорировать.

Ранее в Госдуме объяснили крупнейший за девять лет осенний призыв в армию.