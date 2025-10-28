Дрон ВСУ атаковал школу в российском регионе

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по школе в Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Повреждено здание школы», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что в регионе после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) также зафиксировали повреждение торгового объекта. Предварительно, никто из людей не пострадал.

Утром 28 октября украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в районе поселка Погар в Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, один человек получил ранение. Его доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Накануне три женщины пострадали в результате удара БПЛА по автомобилю у поселка Погар. У них диагностировали множественные осколочные ранения. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, на место происшествия выезжали сотрудники экстренных и оперативных служб.

Ранее в Курской области после атаки дрона загорелись хозяйственные постройки.