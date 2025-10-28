На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дрон ВСУ атаковал школу в российском регионе

РИА Новости: украинский БПЛА повредил здание школы в Белгородской области
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по школе в Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Повреждено здание школы», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что в регионе после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) также зафиксировали повреждение торгового объекта. Предварительно, никто из людей не пострадал.

Утром 28 октября украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в районе поселка Погар в Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, один человек получил ранение. Его доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Накануне три женщины пострадали в результате удара БПЛА по автомобилю у поселка Погар. У них диагностировали множественные осколочные ранения. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, на место происшествия выезжали сотрудники экстренных и оперативных служб.

Ранее в Курской области после атаки дрона загорелись хозяйственные постройки.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами