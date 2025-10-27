На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Три женщины пострадали в результате удара дронов ВСУ по автомобилю

Богомаз: три жительницы Брянской области попали в больницу из-за дронов ВСУ
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Украинские беспилотники атаковали машину у поселка Погар в Брянской области, в результате чего пострадали три женщины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Три женщины с множественными осколочными ранениями доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Автомобиль получил механические повреждения», — говорится в сообщении.

По его словам, на месте происшествия работают оперативники и экстренные службы.

Утром 27 октября украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по микроавтобусу в поселке Погар. Из-за действий ВСУ пострадали шесть человек — водитель и пять пассажиров. Первого спасти не удалось, подчеркнул Богомаз. После этого другой беспилотник повредил легковой автомобиль, в результате чего пострадали мужчина и женщина.

Ранее в ЛНР две нефтебазы подверглись атакам беспилотников.

Атаки БПЛА на Россию
