В Брянской области дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль

В результате удара беспилотника-камикадзе по автомобилю ранение получил местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Дрон атаковал движущийся автомобиль вблизи поселка Погар Погарского района. Транспортное средство получило механическое повреждение. Раненого мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Губернатор пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

27 октября Богомаз сообщил, что украинские беспилотники атаковали машину у поселка Погар, в результате чего пострадали три женщины.

Утром этого же дня украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по микроавтобусу в поселке Погар. Из-за действий ВСУ пострадали шесть человек — водитель и пять пассажиров. Первого спасти не удалось, подчеркнул Богомаз. После этого другой беспилотник повредил легковой автомобиль, в результате чего пострадали мужчина и женщина.

Ранее в ЛНР две нефтебазы подверглись атакам беспилотников.