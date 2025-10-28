На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Брянской области дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль

Богомаз: беспилотник-камикадзе ударил по автомобилю, ранен мирный житель
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В результате удара беспилотника-камикадзе по автомобилю ранение получил местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Дрон атаковал движущийся автомобиль вблизи поселка Погар Погарского района. Транспортное средство получило механическое повреждение. Раненого мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Губернатор пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

27 октября Богомаз сообщил, что украинские беспилотники атаковали машину у поселка Погар, в результате чего пострадали три женщины.

Утром этого же дня украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по микроавтобусу в поселке Погар. Из-за действий ВСУ пострадали шесть человек — водитель и пять пассажиров. Первого спасти не удалось, подчеркнул Богомаз. После этого другой беспилотник повредил легковой автомобиль, в результате чего пострадали мужчина и женщина.

Ранее в ЛНР две нефтебазы подверглись атакам беспилотников.

Атаки БПЛА на Россию
