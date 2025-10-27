«Мы не играем в игры»: Трамп пригрозил атомной подлодкой после испытания «Буревестника»

Трамп заявил, что не играет в игры с Россией, после испытания «Буревестника»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «не играет в игры» с Москвой и что у берегов России находится американская атомная подлодка. Так он ответил на сообщения об испытаниях российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Ранее Владимиру Путину доложили, что в ходе успешных испытаний ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов. Трамп также заявил, что сообщит, если решит ввести против Москвы дополнительные санкции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Вашингтон «не играют в игры» друг с другом, а у берегов РФ находится американская атомная подводная лодка. Так он на брифинге для прессы прокомментировал сообщения об испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник» в России.

«У нас есть лучшая в мире атомная подлодка прямо у их берегов. Я имею в виду, ей необязательно преодолевать 8000 миль. Они не играют в игры с нами. Мы тоже не играем в игры», — ответил Трамп в ходе общения с журналистами на борту президентского самолета.

Трамп отметил, что, поскольку у Вашингтона «есть ядерная подлодка» , американской стороне «не нужно стрелять на такие расстояния», а атомные подводные силы США являются «лучшими в мире».

Президент США добавил, что считает заявление российского лидера Владимира Путина об испытании крылатой ракеты с ядерным двигателем «неуместным».

«Ему следует положить конец войне. Война, которая должна была длиться одну неделю, скоро вступит в четвертый год. Вот чем ему следует заниматься вместо испытаний ракет», — сказал республиканец.

Он также заявил, что конфликт на Украине может стать «девятым», который он «урегулирует».

«Я урегулировал восемь войн, на подходе девятая. Я думаю, это будет конфликт России и Украины», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о возможном введении новых санкций против России, Трамп сказал: «Вы узнаете». При этом он заявил, что не участвует в обсуждении использования замороженных активов России для выделения военной и финансовой помощи Украине, и назвал это «делом ЕС».

Сигнал «Буревестника»

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании доложил Путину, что 21 октября были проведены успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерной установкой.

Герасимов сообщил, что в рамках испытаний «Буревестник» преодолел расстояние в 14 тыс. км и находился в воздухе около 15 часов.

«И это не предел», — подчеркнул военачальник.

По словам главы Генштаба, характеристики ракеты «позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии».

Президент России поручил определить все возможные варианты применения «Буревестника».

«Необходимо начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах», — подчеркнул Путин.

При этом требуется определить класс этой ракеты, так как такое оружие создано впервые, отметил он.

«Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты», — сказал глава государства.

Путин впервые объявил о разработке ракеты «Буревестник» в 2018 году. Тогда он отметил, что ракета обладает неограниченной дальностью полета и способна менять траекторию, оставаясь недоступной для существующих и перспективных систем ПРО и ПВО. Также об успешных испытаниях «Буревестника» президент сообщал в 2023 году.

Испанское агентство EFE сообщило, что на совещании с главой Генштаба ВС РФ, на котором обсуждался «Буревестник», Путин послал «сигнал» Трампу: он «одерживает верх» и не спешит заключать «перемирие, которое является условием Белого дома для проведения нового саммита между лидерами».

Ранее глава РФПИ и спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев, находившийся в рабочей поездке в США, в своем Telegram-канале сообщил, что информация об испытании «Буревестника» была напрямую доведена до администрации Трампа.

«Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом... где президенту было доложено о том, что пять тысяч военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5,5 тысячи — в районе Красноармейска, и об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса «Буревестник» с ядерной установкой», — сообщил Дмитриев.