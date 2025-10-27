Правительство предложило дать военным однократное право на получение жилья

Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, в рамках которого предлагается предоставить военным однократное право на получение жилья. Соответствующий документ опубликовали в думской электронной базе.

Согласно инициативе, изменения предлагается внести в закон «О статусе военнослужащих». Из пояснительной записки следует, что с его помощью правительство планирует устранить неопределенности правового регулирования по вопросу жилищного обеспечения военных, которых уже обеспечили им за счет государства в качестве членов семей иных граждан.

В рамках законопроекта военнослужащие смогут получить жилье или средства на его покупку только один раз. Исключением станут случаи улучшения жилищных условий.

2 октября в Госдуму планировали внести законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий тем, кто служит в системе противовоздушной обороны и отражает удары противника с воздуха. Для этого хотят изменить закон «О ветеранах». Сейчас в нем учтены участвующие в СВО добровольцы и контрактники, но нет военных, которые защищают россиян при помощи авиации, зенитных ракетных комплексов, радиолокационных станций и иных средств против вражеских воздушных целей.

Ранее Путин рассказал об элите, которой «не страшно передать» Россию.