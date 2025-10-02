На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме хотят причислить в ветеранам боевых действий еще одну категорию военных

В Госдуме хотят отнести служащих в ПВО к ветеранам боевых действий
В Госдуму внесут законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий тем, кто служит в системе ПВО (противовоздушной обороны) и отражает удары противника с воздуха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Как уточняется, для этого хотят изменить закон «О ветеранах». Сейчас в нем учтены участвующие в СВО добровольцы и контрактники, но нет военных, которые защищают россиян при помощи авиации, зенитных ракетных комплексов, радиолокационных станций и иных средств против вражеских воздушных целей.

«Их вклад в общую победу не меньше. Наш законопроект восстанавливает справедливость — они должны получить статус ветеранов боевых действий и пользоваться всеми положенными льготами», — пояснил Дмитрий Гусев, один из авторов законопроекта и первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду».

На прошлой неделе депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о присвоении статуса ветерана или инвалида боевых действий участникам специальной военной операции, которые заключили в 2022–2023 годах контракты на службу в штурмовых подразделениях.

Ранее Путин рассказал об элите, которой «не страшно передать» Россию.

