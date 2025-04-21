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Путин назвал ветеранов СВО элитой России

Путин: ветераны СВО — это элита, которой не страшно передать страну
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Ветераны специальной военной операции (СВО) являются элитой России, которой «не страшно передать в руки» страну, считает президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Вот это люди, вот эта элита, вот это будущее, за ними будущее страны. Им не страшно вроде страну передать, таким вот людям», — сказал российский лидер.

10 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и их семей. Это решение было принято «в целях усиления координации» федеральных органов власти, руководства регионов РФ и фонда «Защитники Отечества».

Кроме того, Путин поручил распространить помощь фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников специальной военной операции, пропавших без вести.

Ранее Путин освободил от призыва добровольцев, воевавших более полугода.

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