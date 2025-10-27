Два человека пострадали в Брянской области в результате атаки БПЛА на автомобиль

Богомаз: мужчина и женщина пострадали при атаке БПЛА на машину в поселке Погар

Мужчина и женщина получили ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на движущийся гражданский автомобиль в поселке Погар в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших уже доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

«Автомобиль получил механические повреждения», — добавил глава региона.

Утром 27 октября украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по микроавтобусу в поселке Погар. Из-за действий ВСУ пострадали шесть человек — водитель и пять пассажиров. Первого спасти не удалось, подчеркнул Богомаз.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте. Сотрудники ведомства намерены выяснить все обстоятельства случившегося, а также установить личности причастных к атаке украинских солдат.

26 октября три БПЛА атаковали движущиеся гражданские автомобили в деревне Бугаевка в Брянской области. Как рассказал губернатор региона, пострадали два человека. У водителя внедорожника Chevrolet Niva диагностировали легкие ранения мягких тканей, у пассажирки «Газели» — осколочные проникающие ранения.

Ранее в Брянской области при атаке беспилотников ВСУ пострадал подросток.