В ЛНР две нефтебазы подверглись атакам беспилотников

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ночью атаковали две нефтебазы на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности региона Андрей Елисеев, заявление которого опубликовано в Telegram-канале соответствующего ведомства.

«В результате атаки повреждены административные здания, несколько бензовозов и топливных цистерн», — рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что сотрудники предприятий были своевременно эвакуированы. В связи с этим обошлось без пострадавших.

Утром 27 октября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в городе Рыльске после атаки украинского БПЛА произошел пожар. Огонь охватил хозяйственные постройки у дома, расположенного рядом с подстанцией. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники экстренных служб уже ликвидировали возгорание.

До этого беспилотник нанес удар по микроавтобусу в поселке Погар в Брянской области. Как рассказал глава региона Александр Богомаз, в результате атаки пострадали шесть человек — пять пассажиров и водитель. Последнего спасти не удалось.

Ранее украинские дроны атаковали дамбу Белгородского водохранилища.