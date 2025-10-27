На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЛНР две нефтебазы подверглись атакам беспилотников

Украинские дроны ночью нанесли удары по двум нефтебазам в ЛНР
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ночью атаковали две нефтебазы на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности региона Андрей Елисеев, заявление которого опубликовано в Telegram-канале соответствующего ведомства.

«В результате атаки повреждены административные здания, несколько бензовозов и топливных цистерн», — рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что сотрудники предприятий были своевременно эвакуированы. В связи с этим обошлось без пострадавших.

Утром 27 октября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в городе Рыльске после атаки украинского БПЛА произошел пожар. Огонь охватил хозяйственные постройки у дома, расположенного рядом с подстанцией. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники экстренных служб уже ликвидировали возгорание.

До этого беспилотник нанес удар по микроавтобусу в поселке Погар в Брянской области. Как рассказал глава региона Александр Богомаз, в результате атаки пострадали шесть человек — пять пассажиров и водитель. Последнего спасти не удалось.

Ранее украинские дроны атаковали дамбу Белгородского водохранилища.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами