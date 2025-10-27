Базу США в Гуантанамо эвакуировали из-за урагана «Мелисса»

NYT: США эвакуировали тысячу человек с военной базы в Гуантанамо из-за урагана

Соединенные Штаты провели эвакуацию тысячи человек с военно-морской базы в заливе Гуантанамо на юго-востоке Кубы в связи с приближением урагана «Мелисса». Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

«Военные арендовали четыре чартерных рейса и отправили на базу грузовой самолет C-17 для эвакуации около 1000 сотрудников министерства обороны <...>, а также родственников военнослужащих и подрядчиков, проживающих на базе круглый год», — говорится в материале.

Эвакуированных разместили на американской базе в штате Флорида. Они смогут находиться там около двух недель.

Накануне стало известно, что ураган «Мелисса» усилился до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. Максимальная скорость ветра увеличилась до 185 километров в час, он движется на запад со стороны Карибского моря со скоростью шесть километров в час.

Ранее в Испании более 50 тысяч человек вышли на митинг из-за наводнения.