Стало известно, кто стоит за атаками ВСУ на Белгородское водохранилище

Ответственность за удары по дамбе Белгородского водохранилища взял на себя командующий подразделением Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным «Мадьяр». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Визит нанесен птицами первого отдельного центра Сил беспилотных систем», — сообщил Бровди.

По его словам, в результате атаки ВСУ дамба получила повреждения.

Украинские военные нанесли удар по плотине водохранилища в Белгородской области 25 октября. Глава региона Вячеслав Гладков не исключил, что враг может попытаться ударить по инфраструктурному объекту еще раз. По его словам, существует риск подтопления нескольких улиц, на которых проживает около 1000 человек. Им предложили покинуть свои дома и уехать в пункты временного размещения в Белгороде.

27 октября сообщалось, что уровень воды в Белгородском водохранилище после удара ВСУ продолжает падать. После атаки украинских военных вода отошла от берега на несколько метров. В районе села Графовка и ниже по течению Северского Донца затопило блиндажи, где находились бойцы Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее в Госдуме пообещали жесткий ответ на удар по белгородской дамбе.