«Ползите к кладбищу»: в ГД пообещали жесткий ответ на удар по белгородской дамбе

Ответ России на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дамбе Белгородского водохранилища будет жестким. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.

«Я знаю, что они очень серьезно пожалеют об этом. Это уже не в первый раз. ВС РФ на такие вещи отвечают с особой жесткостью», — сказал Колесник.

По его словам, нет большего позора для военного, чем атака на мирных граждан. Депутат призвал ответственных за удар по дамбе в ВСУ «сразу ползти к кладбищу».

25 октября в результате удара ВСУ повреждения получила плотина Белгородского водохранилища. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о риске подтопления нескольких улиц, на которых проживает около 1000 человек. Им предложили уехать в пункты временного размещения в Белгороде.

27 октября стало известно, что уровень воды в Белгородском водохранилище после удара ВСУ продолжает падать. Отмечается, что после атаки украинских военных вода отошла от берега на несколько метров. В районе села Графовка и ниже по течению Северского Донца затопило блиндажи, где находились российские бойцы.

