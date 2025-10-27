На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ползите к кладбищу»: в ГД пообещали жесткий ответ на удар по белгородской дамбе

Депутат Колесник: Россия жестко ответит на удар ВСУ по белгородской дамбе
Ответ России на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дамбе Белгородского водохранилища будет жестким. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.

«Я знаю, что они очень серьезно пожалеют об этом. Это уже не в первый раз. ВС РФ на такие вещи отвечают с особой жесткостью», — сказал Колесник.

По его словам, нет большего позора для военного, чем атака на мирных граждан. Депутат призвал ответственных за удар по дамбе в ВСУ «сразу ползти к кладбищу».

25 октября в результате удара ВСУ повреждения получила плотина Белгородского водохранилища. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о риске подтопления нескольких улиц, на которых проживает около 1000 человек. Им предложили уехать в пункты временного размещения в Белгороде.

27 октября стало известно, что уровень воды в Белгородском водохранилище после удара ВСУ продолжает падать. Отмечается, что после атаки украинских военных вода отошла от берега на несколько метров. В районе села Графовка и ниже по течению Северского Донца затопило блиндажи, где находились российские бойцы.

Ранее в Европе объяснили, почему ВСУ атаковали дамбу в Белгороде.

