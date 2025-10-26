Дроны-камикадзе ударили по движущимся автомобилям под Брянском, есть раненые

В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов по движущимся авто

Три украинских дрона-камикадзе ударили по движущимся гражданским автомобилям в деревне Бугаевка. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он рассказал, что при атаке водитель внедорожника Chevrolet Niva получил легкие ранения мягких тканей. Его машина была полностью уничтожена. Пассажирку «Газели» госпитализировали с осколочными проникающими ранениями.

До этого российское Минобороны заявило, что силы ПВО ((противовоздушной обороны)) за пять часов уничтожили над тремя регионами страны 26 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 11:00 до 16:00. БПЛА были нейтрализованы в Белгородской (17), Брянской (шесть) и Курской областях (три беспилотника).

Кроме того, средства ПВО ликвидировали второй за день дрон на подлете к столице. На место падения осколков БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее ВСУ совершили повторную атаку на Белгородское водохранилище.