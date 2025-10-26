На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дроны-камикадзе ударили по движущимся автомобилям под Брянском, есть раненые

В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов по движущимся авто
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Три украинских дрона-камикадзе ударили по движущимся гражданским автомобилям в деревне Бугаевка. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он рассказал, что при атаке водитель внедорожника Chevrolet Niva получил легкие ранения мягких тканей. Его машина была полностью уничтожена. Пассажирку «Газели» госпитализировали с осколочными проникающими ранениями.

До этого российское Минобороны заявило, что силы ПВО ((противовоздушной обороны)) за пять часов уничтожили над тремя регионами страны 26 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 11:00 до 16:00. БПЛА были нейтрализованы в Белгородской (17), Брянской (шесть) и Курской областях (три беспилотника).

Кроме того, средства ПВО ликвидировали второй за день дрон на подлете к столице. На место падения осколков БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее ВСУ совершили повторную атаку на Белгородское водохранилище.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами