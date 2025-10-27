По факту атак ВСУ на поселки Погар и Маслова Пристань возбудили уголовные дела

СК РФ возбудил дела о терактах после атак ВСУ на Брянскую и Белгородскую области

Следователи возбудили уголовные дела в связи с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Маслова Пристань в Белгородской области и автобус в поселке Погар в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

«Возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ) по фактам атак вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Белгородской и Брянской областях», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в настоящее время сотрудники СК работают на местах происшествий и фиксируют обстоятельства совершенных ВСУ преступлений. Специалисты общаются с очевидцами и назначают необходимые экспертизы.

«В ходе расследования будут установлены все детали преступных действий украинских вооруженных формирований, а также конкретные лица, причастные к атакам», — добавили в ведомстве.

26 октября ВСУ нанесли удар по Масловой Пристани в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки пострадали 10 человек — восемь взрослых и два ребенка.

На следующий день украинский беспилотник атаковал микроавтобус с мирными жителями в поселке Погар в Брянской области. Ранения получили шесть человек — водитель и пять пассажиров. Губернатор региона Александр Богомаз подчеркнул, что находившегося за рулем мужчину спасти не удалось.

