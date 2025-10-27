На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Степашин заявил, что ВСУ вряд ли решатся использовать ракеты Tomahawk

Степашин: противники вряд ли решатся на удар ракетами Tomahawk вглубь России
U.S. Navy/AP

Противники вряд ли решатся использовать американские крылатые ракеты Tomahawk для ударов вглубь России. Об этом заявил ТАСС председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Он обратил внимание на то, что у России есть вооружение для ответа на случай применения этих ракет.

«Я уверен, что Tomahawk не полетят вглубь России. Послушайте, что говорил наш президент [Владимир Путин]. У нас еще и «Буревестник» появился», — сказал Степашин.

26 октября Путин заявил, что испытания российских ракет с ядерной энергетической установкой «Буревестник» завершены. Он назвал новое оружие «уникальным изделием».

10 октября президент РФ в ходе пресс-конференции в Таджикистане отметил, что в ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии. Он заявил, что выпуск оружия был анонсирован, а на данный момент оно проходит испытания.

Ранее Россия донесла до США информацию об испытаниях ракеты «Буревестник».

