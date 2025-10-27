Степашин заявил, что ВСУ вряд ли решатся использовать ракеты Tomahawk

Противники вряд ли решатся использовать американские крылатые ракеты Tomahawk для ударов вглубь России. Об этом заявил ТАСС председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Он обратил внимание на то, что у России есть вооружение для ответа на случай применения этих ракет.

«Я уверен, что Tomahawk не полетят вглубь России. Послушайте, что говорил наш президент [Владимир Путин]. У нас еще и «Буревестник» появился», — сказал Степашин.

26 октября Путин заявил, что испытания российских ракет с ядерной энергетической установкой «Буревестник» завершены. Он назвал новое оружие «уникальным изделием».

10 октября президент РФ в ходе пресс-конференции в Таджикистане отметил, что в ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии. Он заявил, что выпуск оружия был анонсирован, а на данный момент оно проходит испытания.

Ранее Россия донесла до США информацию об испытаниях ракеты «Буревестник».