На юге США самолет разбился, не успев вернуться на взлетно-посадочную полосу

В Техасе упал двухмоторный самолет, два человека не выжили

В американском штате Техас упал двухмоторный самолет Cessna 340, два человека не выжили. Об этом сообщает ABC 13.

Власти рассказали, что крушение самолета произошло накануне днем. Когда самолет 1972 года выпуска вылетел в сторону города Лаббок, у него возникла техническая неисправность. Пилот попытался развернуться и совершить посадку, однако Cessna 340 не долетел до взлетно-посадочной полосы. После падения самолет загорелся.

В августе в Австралии к северу от Сиднея легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на поле для гольфа. На борту воздушного судна Piper Cherokee во время учебно-тренировочного полета находились пилот-инструктор и курсант.

У самолета было повреждено крыло и оторвались колеса. Медики оказали помощь двум пострадавшим с незначительными травмами на поле для гольфа, после чего госпитализировали их для дальнейшего обследования.

Ранее самолет взорвался на глазах у 2 тыс. зрителей авиашоу.