В США вертолет санавиации упал на автомагистраль

CBS: вертолет санавиации рухнул на шоссе в американском Сакраменто
Медицинский вертолет потерпел крушение в Калифорнии — машина упала на шоссе в американском городе Сакраменто. Об этом сообщает телеканал CBS.

По его данным, три человека получили тяжелые травмы. Неизвестно, направлялся ли вертолет в больницу или летел из нее.

Полиция перекрыла движение на участке автомагистрали, где произошло ЧП. Устанавливаются причины крушения.

В пожарной службе города сообщили, что речь идет о вертолете компании REACH, которая предоставляет медицинские услуги.

22 мая самолет Cessna 55 потерпел крушение над Сан-Диего 22 мая. Согласно предварительной информации, всего в результате катастрофы повреждения получили 15 домов. Кроме того, после падения воздушного судна загорелись несколько автомобилей, которые оперативно потушили.

10 апреля туристический вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV, совершавший обзорный полет над акваторией Нью-Йорка, рухнул в воды реки Гудзон близ Статуи Свободы. На борту находились шесть человек — пилот и пятеро пассажиров. Среди них — глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей. Никого из находившихся на борту людей спасти не удалось.

Ранее стало известно о попытке атаки вертолета с Трампом на борту.

