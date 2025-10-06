На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярском крае завершили следственные действия на месте крушения Ан-2

СК: завершены следственные действия по делу самолета Ан-2 в Красноярском крае
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Красноярском крае следователи завершили следственные действия на месте крушения самолета Ан-2. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление Следственного комитета РФ на транспорте в Telegram-канале.

«Следователи СК России завершили следственные действия на месте происшествия, где 3 октября 2025 года воздушное судно Ан-2, следовавшее по маршруту «Верхнеусинское – Шушенское», потерпело крушение в Ермаковском районе», — говорится в сообщении.

Специалисты изъяли документы на воздушное судно и образцы топлива. Назначен комплекс судебных экспертиз, добавили в ведомстве.

О происшествии стало известно 3 октября. Первоначально сообщалось, что не выжил один пилот, позже выяснилось, что оба получили несовместимые с жизнью травмы.

Вскоре Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела о статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В конце августа в Бондарском районе Тамбовской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот не выжил. Самолету пришлось совершить жесткую посадку вблизи населенного пункта Граждановка.

Ранее появилось видео с места крушения самолета Ан-2 в Красноярском крае.

