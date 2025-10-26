Медведев высказался об успешных испытаниях «Буревестника»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил союзников России с успешным испытанием новейшей крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой и неограниченной дальностью полета. Данное заявление зампред сделал в соцсети X.

«Поздравляем всех друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем и боевой частью», — написал чиновник.

26 октября российский президент Владимир Путин принял доклад от начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Отчет касался успешного испытания крылатой ракеты «Буревестник», отличающейся неограниченной дальностью и оснащенной ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе на протяжении 15 часов, подтвердив свою способность обходить существующие системы противовоздушной обороны. По итогам доклада Владимир Путин поручил начать процесс подготовки к включению данного комплекса в состав вооружения российской армии.

Ранее сообщалось, что «Буревестник» может «зависать» перед поражением цели на несколько дней.