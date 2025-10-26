Зеленский заявил о сложном положении ВСУ в Красноармейске и окрестностях

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале заявил о сложной ситуации в Покровске (российское название — Красноармейск).

Политик утверждает, что там находится ударная группа противника. Из-за этого в городе и соседних районах сложилась напряженная обстановка.

«Жесткие бои в городе, на подступах к городу, есть ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) в городе. Тяжело с логистикой», — отметил глава государства.

Утром российский президент Владимир Путин провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и заслушал доклады командующих группировками, которые задействованы в спецоперации. Главе государства подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, в том числе на Купянском и Красноармейском направлениях. По данным, озвученным на совещании, в районе Купянска в окружении находится около 5 тыс. украинских военнослужащих, а в районе Красноармейска — порядка 5,5 тыс.

Ранее в России допустили крупнейшее поражение ВСУ со времен «Азовстали».