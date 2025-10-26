В Белгородской области водитель грузовика погиб при атаке беспилотника ВСУ

Гладков: в Белгородской области водитель погиб при ударе дрона ВСУ по грузовику

В селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по грузовому автомобилю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки дрона мужчина получил тяжелые ранения.

«Мужчину со множественными осколочными ранениями доставили в Ракитянскую ЦРБ. Медики делали все возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал чиновник.

Также он заявил, что украинский БПЛА атаковал легковой автомобиль в хуторе Масычево Грайворонского округа, из-за чего пострадал водитель. Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Бригада скорой помощи отвезла его в в городскую больницу №2 города Белгорода, лечение он будет проходить в амбулаторных условиях, добавил губернатор.

25 октября Гладков заявил, что в результате удара ВСУ получила повреждения плотина Белгородского водохранилища. По словам Гладкова, жителям районов, которые может затопить, предложили уехать в пункты временного размещения в Белгороде. Губернатор перечислил населенные пункты и улицы, которым грозит подтопление.

Глава региона также обратился к жителям с просьбой получать оперативные данные в районных чатах, у властей и по номеру экстренных служб.

Ранее дроны ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там был Гладков.