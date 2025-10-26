На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области водитель грузовика погиб при атаке беспилотника ВСУ

Гладков: в Белгородской области водитель погиб при ударе дрона ВСУ по грузовику
true
true
true
close
Ashley Chan/Global Look Press

В селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по грузовому автомобилю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки дрона мужчина получил тяжелые ранения.

«Мужчину со множественными осколочными ранениями доставили в Ракитянскую ЦРБ. Медики делали все возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал чиновник.

Также он заявил, что украинский БПЛА атаковал легковой автомобиль в хуторе Масычево Грайворонского округа, из-за чего пострадал водитель. Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Бригада скорой помощи отвезла его в в городскую больницу №2 города Белгорода, лечение он будет проходить в амбулаторных условиях, добавил губернатор.

25 октября Гладков заявил, что в результате удара ВСУ получила повреждения плотина Белгородского водохранилища. По словам Гладкова, жителям районов, которые может затопить, предложили уехать в пункты временного размещения в Белгороде. Губернатор перечислил населенные пункты и улицы, которым грозит подтопление.

Глава региона также обратился к жителям с просьбой получать оперативные данные в районных чатах, у властей и по номеру экстренных служб.

Ранее дроны ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там был Гладков.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами