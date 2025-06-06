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Дроны ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там был губернатор Гладков

Гладков: в результате атаки БПЛА ВСУ на здание суда в Белгороде ранен мужчина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками здание Октябрьского районного суда в Белгороде, когда там находился глава региона Вячеслав Гладков. В результате местный житель получил ранение, об этом сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

«Пострадал водитель автомобиля, который в этот момент проезжал рядом. Мужчину с баротравмой бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — сказано в сообщении.

Кроме того, от детонации выбиты окна и поврежден фасад, уточнил губернатор.

Накануне сообщалось, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль. У мужчины минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени, уточнил глава региона. Пострадавшего доставили в Шебекинскую ЦРБ.

Как сообщал губернатор, за 5 июня ВСУ выпустили 75 снарядов и 79 беспилотных летательных аппаратов по 30 населенным пунктам в Белгородской области. Он рассказал, что из-за действий украинских войск были повреждены четыре транспортных средства и восемь частных домовладений.

Ранее в Белгородской области при атаке украинских БПЛА пострадали три мирных жителя.

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