Израильские войска ударили по сектору Газа

Израильские войска нанесли точечный удар в районе Нусейрат в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Целью атаки был террорист из организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России), который планировал совершить неминуемый теракт против военнослужащих ЦАХАЛ», — говорится в публикации.

В пресс-службе подчеркнули, что военные ЦАХАЛ Южного командования дислоцированы в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.

19 октября сообщалось, что армия Израиля в воскресенье нанесла удары по районам в секторе Газа, которые ранее не обстреливались из-за того, что там были живые заложники.

После этого в ЦАХАЛ заявили, что Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня после нескольких ударов по анклаву в ответ на нарушения со стороны палестинского движения ХАМАС.

Ранее Трамп заявил о готовности союзников ввести войска в Газу.