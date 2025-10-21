Трамп заявил о готовности союзников ввести войска в Газу

Союзники Вашингтона на Ближнем Востоке выразили готовность ввести войска в сектор Газа в случае нарушения ХАМАС условий мирного соглашения. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети TRUTH Social.

«По моему запросу готовы войти в Газу с крупными силами и «разобраться с ХАМАС», если оно продолжит вести себя плохо», — написал американский лидер.

19 октября стало известно, что Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС, нарушив объявленное перемирие. Руководство страны считает, что противник сделал это первым, ударив по израильским военным. Представители движения все отрицают. По их мнению, Израиль нарушил перемирие, а они лишь ответили на провокацию. Спецпредставители президента США Дональда Трампа вскоре прибудут в Израиль, чтобы сохранить в силе соглашение о прекращении огня.

По мнению эксперта по Израилю и Ближнему Востоку Александра Каргина, сделка между Израилем и ХАМАС является многоступенчатой, но уже на втором этапе она может сорваться.

Ранее Трамп рассказал о дальнейшем участии США в развитии сектора Газа.