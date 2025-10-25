Над двумя регионами РФ сбили шесть дронов

МО: силы ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских БПЛА над двумя регионами

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над двумя регионами. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские войска ликвидировали эти дроны в период с 9:00 до 15:00 мск. При этом пять беспилотников сбили над Брянской областью и один БПЛА — над территорией Московского региона.

До этого в Минобороны заявили о количестве нейтрализованных за сутки дронов. Силы ПВО уничтожили 281 беспилотный летательный аппарат. В ведомстве добавили, что также были ликвидированы две управляемые авиационные бомбы. Всего за время специальной военной операции (СВО) российские войска сбили 92 459 беспилотников.

19 октября дроны российской группировки войск «Юг» уничтожили на Константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) два пункта управления БПЛА и американский бронеавтомобиль HMMWV Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее появилось видео отражения массового налета украинских БПЛА на российский регион.