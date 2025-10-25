На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны рассказали о количестве сбитых за сутки БПЛА

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 281 дрон ВСУ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 281 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что также были уничтожены две управляемые авиационные бомбы.

Всего за время специальной военной операции (СВО) российские войска ликвидировали 92 459 беспилотников.

Кроме того, в Минобороны сообщили об ответе ВС России на атаки Киева на российские гражданские объекты. Так, войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Утром в оборонном ведомстве заявили, что силы ПВО в ночь на 25 октября перехватили и уничтожили 121 украинский БПЛА, запущенный в сторону российской территории.

Ранее ВС России уничтожили подземные ракетные цеха ВСУ в Днепропетровской области.

