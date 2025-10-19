Минобороны: ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками в ДНР

Беспилотники российской группировки войск «Юг» уничтожили на Константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) два пункта управления беспилотниками и американский бронеавтомобиль HMMWV Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, для ликвидации пункта и успешного выполнения боевой задачи был задействован расчет 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии. Военнослужащие нанесли прицельный удар по объекту украинской стороны.

Позже солдаты нашли в жилой застройке Константиновки еще один пункт управления беспилотниками, а также зафиксировали перемещение бойцов ВСУ на американском бронеавтомобиле HMMWV.

Солдаты группировки войск «Юг» успешно ликвидировали все поставленные цели.

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что российские войска после взятия Плещеевки пробивают дорогу к окраинам Константиновки.

Минобороны РФ сообщило о взятии Плещеевки 18 октября. В ведомстве рассказали, что в боях участвовали подразделения группировки войск «Юг».

Ранее CNN предрек военную победу России на Украине «в ближайшие недели».