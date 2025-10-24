Появилось видео отражения массового налета украинских БПЛА на российский регион

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале показал видео отражения массового налета украинских беспилотников на регион.

По его словам, украинские военные второй день подряд пытаются атаковать Белгородскую область множеством дронов. Однако бойцы ПВО, Минобороны России, «БАРСа-Белгород», «Орлана», самообороны и Росгвардии успешно отражают эти налеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах можно увидеть вражеские беспилотники в небе и их уничтожение. Отражение атак ВСУ происходит при помощи стрелкового оружия и российских БПЛА.

По данным Минобороны России, только за три часа 24 октября, с 15:00 до 18:00 мск, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили девять вражеских дронов над Белгородской областью.

Как сообщил Вячеслав Гладков, во время атак со стороны ВСУ в Белгороде и Белгородском районе пострадали три женщины. Им потребовалась помощь медиков.

Ранее военкор опубликовал кадры масштабного налета на Белгород.