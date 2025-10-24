На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео отражения массового налета украинских БПЛА на российский регион

Гладков показал видео отражения массовой атаки дронов на Белгородскую область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале показал видео отражения массового налета украинских беспилотников на регион.

По его словам, украинские военные второй день подряд пытаются атаковать Белгородскую область множеством дронов. Однако бойцы ПВО, Минобороны России, «БАРСа-Белгород», «Орлана», самообороны и Росгвардии успешно отражают эти налеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах можно увидеть вражеские беспилотники в небе и их уничтожение. Отражение атак ВСУ происходит при помощи стрелкового оружия и российских БПЛА.

По данным Минобороны России, только за три часа 24 октября, с 15:00 до 18:00 мск, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили девять вражеских дронов над Белгородской областью.

Как сообщил Вячеслав Гладков, во время атак со стороны ВСУ в Белгороде и Белгородском районе пострадали три женщины. Им потребовалась помощь медиков.

Ранее военкор опубликовал кадры масштабного налета на Белгород.

Атаки БПЛА на Россию
