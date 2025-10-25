В Госдуме заявили, что поставка Францией истребителей не даст ВСУ перевеса на поле боя

Передаваемые Украине французские истребители Mirage, снятые с вооружения, не смогут оказать существенного влияния на ход боевых действий. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Как отметил парламентарий, летно-технические характеристики этих самолетов давно известны, а меры противодействия им отработаны.

«Снятый с вооружения во Франции 40-летний Mirage-2000... проблемой для российской ПВО не является и внести какой-то перевес на поле боя не сможет», — заявил Ивлев.

Депутат также предупредил, что французские военные специалисты, которые будут заниматься подготовкой техники и экипажей, могут стать законными целями для российской армии.

Тем временем Франция официально объявила о планах размещения своих войск на Украине в 2026 году. Генштаб сухопутных войск республики готов отправить за пределы страны семь тысяч военнослужащих.

Кроме того, французский президент Эммануэль Макрон на встрече «коалиции желающих» анонсировал поставку Украине ракет Aster и самолетов Mirage. Владимир Зеленский подчеркнул, что союзники Украины согласовали решения, которые «могут помочь», но отказался их раскрывать, «чтобы Путину было сложнее». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции ужаснулись планам Макрона передать Украине истребители Mirage.