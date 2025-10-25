Во Франции ужаснулись планам Макрона передать Украине истребители Mirage

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о передаче Украине истребителей Mirage и ракет Aster говорит о его намерении продлить конфликт. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Прекратите этот чудовищный скандал! Это поддержание войны и разорение наших вооруженных сил и Франции! Ни одной единицы оружия, ни одного евро и, конечно же, ни одного солдата для Украины!», — написал Филиппо.

Франция официально объявила о планах размещения своих войск на Украине в 2026 году. Генштаб сухопутных войск республики готов отправить за пределы страны семь тысяч военнослужащих.

Кроме того, Эммануэль Макрон на встрече «коалиции желающих» анонсировал поставку Украине ракет Aster и самолетов Mirage. Владимир Зеленский подчеркнул, что союзники Украины согласовали решения, которые «могут помочь», но отказался их раскрывать, «чтобы Путину было сложнее». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Дании пообещала Путину, что Запад не бросит Украину.