В силовых структурах РФ сообщили об обрушении обороны ВСУ на юге Красноармейска

ТАСС: на юге Красноармейска рухнула оборона ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в южной и юго-восточной частях Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) рухнула. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Оборона противника на юге и юго-востоке города [Красноармейска] рухнула», — заявил источник.

В силовых структурах уточнили, что российские войска расширяют плацдарм на этом участке фронта.

21 октября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что сражение за Красноармейск «приближается к своему апогею». Как он отметил, командование ВСУ бросило значительную часть своих сил на удержание этого населенного пункта. Несмотря на это, украинские формирования потерпят поражение и потеряют контроль над городом, уверен Боуз.

19 октября в силовых структурах РФ сообщили, что освобождение села Чунышино в ДНР дает возможность российским военным выровнять фронт к югу от Красноармейска и усилить давление на группировку противника сразу на нескольких направлениях.

Ранее в России дали прогноз на осенне-зимнюю кампанию в рамках СВО.

СВО: последние новости
