Боуз: ВСУ в ближайшее время проиграют сражение за Красноармейск

ВСУ в скором времени потеряют важный населенный пункт Красноармейск в ДНР. Об этом в соцсети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Битва за критически важный город Красноармейск приближается к своему апогею», — подчеркнул он.

Украина бросила значительную часть своих военных сил на удержание названного населенного пункта, отметил журналист, однако, по его оценке, Киев потерпит поражение, потеряв город.

20 октября бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что украинские войска уже не в силах сдерживать наступление ВС России, которые наращивают темпы продвижения в зоне специальной военной операции (СВО).

По словам Макговерна, большую роль в ускорении продвижения играют беспрецедентные по масштабам удары ракетами и БПЛА по позициям ВСУ, украинским складам и военно-промышленным объектам.

Ранее Пушилин сообщил о прорыве многоуровневой обороны ВСУ у Новопавловки.