Освобождение села Чунышино в Донецкой народной республике (ДНР) (украинское название — Чунишино) дает возможность российским военным выровнять фронт к югу от Красноармейска и усилить давление на группировку противника сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Чунышино дает возможность нашим силам выровнять фронт на красноармейском направлении, усилить удары по ВСУ как в самом городе, так и к юго-востоку от него», — говорится в сообщении.

О взятии села стало известно 19 октября. Оперативным захватом территории занималась российская группировка войск «Центр».

Также в МО сообщили, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Полтавка в Запорожской области.

19 октября украинско-канадский политолог Оттавского университета Иван Качановский заявил, что на Западе заявляют, что Украина побеждает в конфликте, хотя ВС РФ продвигаются вперед и готовятся взять под контроль сразу несколько городов в зоне СВО. Он рассказал, речь идет о Красноармейске, Мирнограде, Константиновке, Северске и Купянске, указал Качановский.

Ранее российские войска отразили контратаку ВСУ в Харьковской области.