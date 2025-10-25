SZ: сражение за Красноармейск в ДНР приближается к концу

Украинские формирования рискуют в скором времени утратить контроль над Покровском (Красноармейском) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет чешское издание Seznam zpravy (SZ).

По словам журналистов, Вооруженные силы РФ удерживают явную инициативу в зоне специальной военной операции (СВО).

«К последнему акту <...>, по всей видимости, подошла битва за город Красноармейск», — говорится в материале.

В нем уточняется, что критическое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта является следствием более глубокой и системной проблемы армии. Речь идет об острой нехватке кадров.

21 октября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что сражение за Красноармейск в ДНР «приближается к своему апогею». Как он отметил, командование ВСУ бросило значительную часть своих сил на удержание этого населенного пункта. Несмотря на это, украинские формирования потерпят поражение и потеряют контроль над городом, уверен Боуз.

За два дня до этого командир танкового батальона Южного военного округа с позывным «Кефир» рассказал, что российский танк Т-72БЗМ уничтожил группу солдат ВСУ на Красноармейском направлении. Всего были ликвидированы пять военнослужащих.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о «тяжелых боях» на юге Красноармейска.