На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ДНР заявил о «тяжелых боях» на юге Красноармейска

Пушилин сообщил о тяжелых боях за южную часть Красноармейска
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В «самой южной части» города Красноармейска (украинское название — Покровск) и на его подступах идут тяжелые бои, сообщил в видеообращении в Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Чиновник уточнил, что на этом направлении боевых действий продолжается охват Красноармейско-Дмитровской агломерации. Кроме того, «горячая обстановка» сложилась в селе Молодецкое: оттуда поступают данные о том, что ВС РФ контролирует южную часть населенного пункта.

В том же видео глава ДНР рассказал, что российские военные начали городские бои в Северске в северо-западной части Донбасса.

А группировка войск «Восток» ВС РФ, по словам Пушилина, продолжает ломать оборону противника в Днепропетровской области. На стыке ДНР с Украиной российские военные продвигаются «вглубь обороны» ВСУ. Позиции противника в районе сел Световое, Сосновка и Вербовое ухудшились.

Ранее Зеленский заявил, что «Москва позволяет себе эскалацию».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами