Глава ДНР заявил о «тяжелых боях» на юге Красноармейска

В «самой южной части» города Красноармейска (украинское название — Покровск) и на его подступах идут тяжелые бои, сообщил в видеообращении в Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Чиновник уточнил, что на этом направлении боевых действий продолжается охват Красноармейско-Дмитровской агломерации. Кроме того, «горячая обстановка» сложилась в селе Молодецкое: оттуда поступают данные о том, что ВС РФ контролирует южную часть населенного пункта.

В том же видео глава ДНР рассказал, что российские военные начали городские бои в Северске в северо-западной части Донбасса.

А группировка войск «Восток» ВС РФ, по словам Пушилина, продолжает ломать оборону противника в Днепропетровской области. На стыке ДНР с Украиной российские военные продвигаются «вглубь обороны» ВСУ. Позиции противника в районе сел Световое, Сосновка и Вербовое ухудшились.

Ранее Зеленский заявил, что «Москва позволяет себе эскалацию».