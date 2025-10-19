Российский танк Т-72Б3М уничтожил пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Об этом сообщил РИА Новости командир танкового батальона Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Кефир».

«Последняя боевая задача была поразить опорный пункт ВСУ с ЗОП (закрытая огневая позиция. — «Газета.Ru») из танка Т-72Б3М. Результат успешный», — рассказал он.

17 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военнослужащие нанесли удары по аэропорту ВСУ в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области. Как он отметил, на территории объекта находились не менее пяти самолетов, включая произведенные в странах — членах НАТО. Украинские солдаты осуществляли с территории аэродрома массовый запуск дронов по южной части РФ, в том числе по Крыму, Ростовской области и Краснодарскому краю.

Ранее в Британии заговорили об окружении всех сил ВСУ в Донбассе.