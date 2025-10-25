За ночь над Россией сбили более 120 украинских беспилотников

В ночь на 24 октября российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат, запущенный в сторону российской территории. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее количество аппаратов сбили над Ростовской областью — 20 единиц. Еще 19 перехватили в небе Волгоградской области и 17 — в Брянской. Кроме того, оборона фиксировала атаки в Калужской (12) и Смоленской (11) областях.

В Белгородской области и в Московском регионе уничтожили по девять беспилотников, при этом семь из них направлялись в сторону столицы. По восемь дронов перехватили над Воронежской и Ленинградской областями.

Также средства ПВО ликвидировали по два дрона над Новгородской, Рязанской и Тамбовской областями и по одному — над Тверской и Тульской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее житель Дагестана из винтовки сбил украинский беспилотник.