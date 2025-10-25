На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
За ночь над Россией сбили более 120 украинских беспилотников

Минобороны: за ночь над регионами России сбили 121 беспилотник ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

В ночь на 24 октября российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат, запущенный в сторону российской территории. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее количество аппаратов сбили над Ростовской областью — 20 единиц. Еще 19 перехватили в небе Волгоградской области и 17 — в Брянской. Кроме того, оборона фиксировала атаки в Калужской (12) и Смоленской (11) областях.

В Белгородской области и в Московском регионе уничтожили по девять беспилотников, при этом семь из них направлялись в сторону столицы. По восемь дронов перехватили над Воронежской и Ленинградской областями.

Также средства ПВО ликвидировали по два дрона над Новгородской, Рязанской и Тамбовской областями и по одному — над Тверской и Тульской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее житель Дагестана из винтовки сбил украинский беспилотник.

Атаки БПЛА на Россию
