Один человек пострадал в Белгородской области при атаке беспилотника

Гладков: в Грайворонском округе в селе Глотово при ударе БПЛА ранен мужчина
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Мирный житель получил ранения при атаке беспилотника в селе Глотово Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Пострадавший самостоятельно обратился в районную больницу — врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочное ранение живота. После этого его решили доставить в больницу №2 Белгорода. В селе на территории дома также повреждена надворная постройка.

В городе Грайворон при атаке беспилотника выбиты окна в частном доме, повреждены забор и газовая труба. В селе Косилово беспилотник атаковал грузовой авто, в результате чего оно загорелось и было уничтожено огнем, также повреждения получила спецтехника.

Еще один грузовой автомобиль загорелся в результате атаке БПЛА в поселке Ракитное. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. В селе Салтыково беспилотник атаковал парковку сельхозпредприятия, из-за чего были повреждены шесть автомобилей.

До этого Гладков сообщил, что при ударе дрона был ранен глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа.

Ранее в Ульяновской области после атаки беспилотников загорелась подстанция.

