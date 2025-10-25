На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Ленинградской областью уничтожили восемь БПЛА

Губернатор Дрозденко: силы ПВО уничтожили восемь дронов над Ленобластью
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ленинградской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Также он заявил об отмене режима воздушной опасности в области.

Незадолго до этого Дрозденко рассказал, что в Тосненском и Киришском районах Ленобласти работают средства ПВО.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 24 октября уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над четырьмя регионами России.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 18:00 до 23:00 мск. Как уточнили в Минобороны, 12 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь дронов – над Белгородской областью и по одному – над территориями Калужской и Смоленской областей.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

