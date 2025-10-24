На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над регионами России уничтожили 21 беспилотник ВСУ

Минобороны: силы ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами России
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 24 октября уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, дроны были сбиты в период с 18:00 до 23:00 мск. Как уточнили в Минобороны, 12 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь дронов – над Белгородской областью и по одному – над территориями Калужской и Смоленской областей.

24 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале показал видео отражения массового налета украинских беспилотников на регион.

По его словам, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй день подряд пытаются атаковать регион множеством дронов. Однако бойцы ПВО, Минобороны России, «БАРСа-Белгород», «Орлана», самообороны и Росгвардии успешно отражают эти налеты.

В пятницу в министерстве обороны РФ сообщили, что средства ПВО за прошедшую ночь сбили 111 дронов ВСУ над территорией страны. По данным ведомства, больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью (34) и Брянской областью (25). 11 дронов ликвидировали над Калужской областью, десять — в небе над Новгородской областью.

Еще по семь объектов перехватили над Белгородской областью и в республике Крым. Пять БПЛА сбили над Тульской областью, четыре — над территорией Краснодарского края. По два дрона уничтожили над Волгоградской и Орловской областями. Кроме того, по одному беспилотнику силы ПВО ликвидировали над Липецкой и Тверской областями, а также в Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами