Над регионами России уничтожили 21 беспилотник ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 24 октября уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, дроны были сбиты в период с 18:00 до 23:00 мск. Как уточнили в Минобороны, 12 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь дронов – над Белгородской областью и по одному – над территориями Калужской и Смоленской областей.

24 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале показал видео отражения массового налета украинских беспилотников на регион.

По его словам, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй день подряд пытаются атаковать регион множеством дронов. Однако бойцы ПВО, Минобороны России, «БАРСа-Белгород», «Орлана», самообороны и Росгвардии успешно отражают эти налеты.

В пятницу в министерстве обороны РФ сообщили, что средства ПВО за прошедшую ночь сбили 111 дронов ВСУ над территорией страны. По данным ведомства, больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью (34) и Брянской областью (25). 11 дронов ликвидировали над Калужской областью, десять — в небе над Новгородской областью.

Еще по семь объектов перехватили над Белгородской областью и в республике Крым. Пять БПЛА сбили над Тульской областью, четыре — над территорией Краснодарского края. По два дрона уничтожили над Волгоградской и Орловской областями. Кроме того, по одному беспилотнику силы ПВО ликвидировали над Липецкой и Тверской областями, а также в Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.