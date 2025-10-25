В двух районах Ленинградской области сработали системы ПВО

Губернатор Дрозденко: в Тосненском и Киришском районах уничтожены несколько БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в Telegram-канале, что в Тосненском и Киришском районах работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По информации главы региона, были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Дрозденко в сообщении, опубликованном в 2:31 мск.

В ночь на 25 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении плана «Ковер» в регионе.

Незадолго до этого в в министерстве обороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 24 октября уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа над четырьмя регионами России.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 18:00 до 23:00 мск. Как уточнили в Минобороны, 12 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь дронов – над Белгородской областью и по одному – над территориями Калужской и Смоленской областей.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.