На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над двумя регионами России сбили 12 дронов ВСУ за три часа

Минобороны: средства ПВО за три часа сбили 12 украинских дронов
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 15:00 до 18:00 мск обнаружили и сбили 12 украинских беспилотников над территориями Белгородской и Курской областей. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать два российских региона беспилотниками самолетного типа. По данным МО, девять из них было сбито над Белгородской областью, еще три — над Курской.

До этого Минобороны сообщило, что в ночь на 24 октября российские ПВО сбили более 100 украинских дронов. Больше всего БПЛА ликвидировали над Ростовской (34) и Брянской областями (25).

ВСУ также пытались атаковать РФ этим утром. По данным оборонного ведомства, в период с 7:00 до 8:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 вражеских беспилотников самолетного типа. БПЛА были замечены над территориями Брянской, Тульской, Калужской, Тверской и Новгородской областей.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых воздушных целей за неделю.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами