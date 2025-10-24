Над двумя регионами России сбили 12 дронов ВСУ за три часа

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 15:00 до 18:00 мск обнаружили и сбили 12 украинских беспилотников над территориями Белгородской и Курской областей. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать два российских региона беспилотниками самолетного типа. По данным МО, девять из них было сбито над Белгородской областью, еще три — над Курской.

До этого Минобороны сообщило, что в ночь на 24 октября российские ПВО сбили более 100 украинских дронов. Больше всего БПЛА ликвидировали над Ростовской (34) и Брянской областями (25).

ВСУ также пытались атаковать РФ этим утром. По данным оборонного ведомства, в период с 7:00 до 8:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 вражеских беспилотников самолетного типа. БПЛА были замечены над территориями Брянской, Тульской, Калужской, Тверской и Новгородской областей.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых воздушных целей за неделю.