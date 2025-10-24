Российские средства ПВО ночью сбили более 100 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 111 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

По данным ведомства, больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью (34) и Брянской областью (25). 11 дронов ликвидировали над Калужской областью, десять — в небе над Новгородской областью. Еще по семь объектов перехватили над Белгородской областью и в республике Крым.

Пять БПЛА сбили над Тульской областью, четыре — над территорией Краснодарского края. По два дрона уничтожили над Волгоградской и Орловской областями.

Кроме того, по одному беспилотнику силы ПВО ликвидировали над Липецкой и Тверской областями, а также в Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что в результате массированной ночной атаки в нескольких районах региона и произошли возгорания, которые были оперативно ликвидированы спасательными подразделениями. Жертв и пострадавших среди местного населения нет.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Новошахтинске, где из-за повреждений энергооборудования без электричества остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Аварийные службы частично восстановили подачу электроэнергии, переподключив потребителей на резервные линии.

Ранее житель Дагестана из винтовки сбил украинский беспилотник, атаковавший республику.