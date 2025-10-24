В Минобороны назвали число сбитых воздушных целей за неделю

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю в ходе спецоперации сбили 1441 украинский БПЛА и истребитель Су-27 воздушных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в еженедельной сводке.

Помимо этого, силы ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты, 18 управляемых авиационных бомб, 15 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS.

В Минобороны ранее сообщили, что российские силы нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Также, по данным российского оборонного ведомства, в результате ударов были уничтожены пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

22 октября украинская армия применила новые беспилотники с иностранными обозначениями для атак на Махачкалу. В результате ударов в столице Дагестана повреждены предприятие и коммерческие объекты. Еще один завод был атакован в Мордовии. Российские войска нанесли массированный удар по энергетике Украины, большинство регионов осталось без электроснабжения. В Киеве обломок БПЛА повредил дом депутата Верховной рады. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

