Утром над российскими регионами сбили 25 дронов ВСУ

В период с 7:00 до 8:00 (мск) дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что больше всего украинских дронов сбили над территорией Брянской области — 11, шесть — над Тульской, 4 БПЛА – над территорией Калужской области, 3 – в Тверской области, и один – над территорией Новгородской области.

Минобороны ранее сообщило, что российские ПВО ночью сбили более 100 беспилотников ВСУ. По данным ведомства, больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью (34) и Брянской областью (25). 11 дронов ликвидировали над Калужской областью, десять — в небе над Новгородской областью. Еще по семь объектов перехватили над Белгородской областью и в республике Крым. Пять БПЛА сбили над Тульской областью, четыре — над территорией Краснодарского края. По два дрона уничтожили над Волгоградской и Орловской областями.

Кроме того, по одному беспилотнику силы ПВО ликвидировали над Липецкой и Тверской областями, а также в Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

Ранее в Красногорске развернули оперштаб после атаки дрона на жилой дом.